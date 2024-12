CIVITAVECCHIA – Cosa rappresenta la figura femminile del monumento ai caduti di Piazzale degli Eroi? E perché ai lati nell'albero monumento viale Garibaldi sono state poste le lettere OC e CO? Chi era Don Francesco Vignanelli? Dove si trovano le mura francesi ancora visibili? E perché c'è una lapide nascosta proprio sotto quelle mura? E chi era Scipione Matteuzzi al quale è dedicato il piazzale antistante la stazione ferroviaria? Ma soprattutto perché la chiesa del Ghetto è oggi diventata Santuario Mariano?

Le risposte a queste e altre curiosità domani, mercoledì 21 agosto 2024, con inizio alle ore 21 a piazzale degli Eroi, per il sesto appuntamento con "Civitavecchia con il naso all'insù" che si articolerà lungo tutto il viale Giuseppe Garibaldi. «Racconteremo la storia degli importanti civitavecchiesi ricordati nei busti li presenti e che hanno contribuito a fare grande la storia di Italia – ha spiegato Galletta – nello specifico della Marina Italiana e della storia dell'Arte italiana ma anche di altri importanti personaggi, come Giuseppe Garibaldi, che ha amato e avuto rapporti con la nostra Civitavecchia città durante i suoi lunghi soggiorni. I partecipanti potranno anche visitare il Santuario della Madonna delle Grazie del Ghetto eccezionalmente aperto in notturna per questa occasione grazie alla disponibilità delle gentili suore dell'istituto Mater Dei che li abitano ormai da qualche tempo».

Partecipazione libera e gratuita