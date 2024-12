ACQUAPENDENTE - Cultura enogastronomica, prodotti tipici e tradizione contadina si incontrano nel borgo di Trevinano per il week-end dedicato alla Festa dell'Aia. Un appuntamento alla riscoperta delle radici di questo territorio. Sabato 13 e domenica 14 il borgo del comune di Acquapendente sarà al centro di un fitto calendario di eventi dal pomeriggio a sera per tutti i gusti: spettacoli, rievocazioni, banchi d’assaggio, degustazioni guidate, show cooking, artigianato e laboratori per adulti e bambini. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto Trevinano Ri-Wind, finanziato per 20 milioni di euro con fondi PNRR dal Ministero della Cultura, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento attraverso la rigenerazione culturale, economica e sociale. La Festa dell'Aia, organizzata dall’ats che sta portando avanti la parte del progetto PNRR dedicata ai prodotti tipici con capofila la Cooperativa Fattorie Solidali, è un'occasione unica non solo per andare alla riscoperta della civiltà contadina ma anche per godere con l'olfatto e il gusto degli odori e dei sapori che questo territorio è grado di esprimere. La sua posizione strategica, a cavallo tra tre regioni, e la via Francigena ne hanno fatto nel corso dei secoli un luogo in cui usanze e tradizioni si sono incontrate e dove queste commistioni sono ancora gelosamente custodite. Il programma della Festa dell'Aia è concepito proprio nell'ottica di presentare il meglio di Trevinano e del suo territorio.

Si inizia sabato alle 17,30 con l'apertura dei banchi d'assaggio dei vini della Tuscia e dei prodotti tipici e tradizionali in concomitanza con l'evento “A spasso nel tempo: alla scoperta della civiltà contadina”. Un incontro a cui parteciperanno Adio Provvedi, scrittore e ristoratore, Antonio Quattranni, scrittore e Gianfranco Delli Campi, storico ristoratore del borgo di Trevinano, coordinati da Luigi Pagliaro, presidente di Slow Food Lazio. A seguire, alle 18,30 Teatrogastronomia, con “La via del Casentino, passando per Trevinano, alla Maremma” con Pietro Benedetti, il poeta a braccio Marco Betti e il fisarmonicista Marco Giovanni. Alle 19,30 “Belli da vedere, gradevoli da annusare, buoni da mangiare: fiori ed erbe in cucina”, il laboratorio del giusto di Sandra Ianni, formatrice Slow Food e scrittrice. Dalle 18 alle 20 saranno aperti anche i laboratori esperienziali per bambini condotti da Debora Valentini di Slow Food Viterbo e Tuscia sul fagiolo e le erbe aromatiche, che verranno riproposti anche domenica. Alle 20,15 ci sarà la rievocazione storica del matrimonio contadino e a seguire musica e balli del Sud. In contemporanea, dalle 21,15, Davide Ranieri, delle Perle della Tuscia, terrà un laboratorio del gusto su “La magia dei legumi”.

Domenica 14 pomeriggio si parte con due show cooking: il primo alle 17 con Roy Caceres, chef di Orma Roma, il secondo alle 17,45 con Francesco Nunziata, chef dei Castello di Fighine di San Casciano Bagni. Locali entrambi stella Michelin. Alle 18,30 si terrà Terramadre, una performance itinerante di Teatrodanza con Daniela Maccari, da quindici anni prima ballerina e coreografa della Lindsay Kemp Company, che precederà lo show cooking, alle 19, di Iside De Cesare, chef de La Parolina, stella Michelin. Previsto anche un laboratorio radiofonico condotto da Andrea Febo di Radio Food. Alle 21 si terrà “I colori del grano”, il laboratorio del gusto a cura di Slow Food Viterbo e Tuscia condotto da Giulio Geronzi di Villa Sant'Ermanno. Si finisce in musica con il duo italo-brasiliano C'ho robodo. Per tutta la durata della manifestazione street food con La Rosticciana, a cura della Pro Loco Trevinano, Hosteria di Villalba di Allerona, La Parolina e S'Osteria38 di Acquapendente. L’ingresso è libero, laboratori e show cooking sono gratuiti previa prenotazione, 5 euro il costo banco d’assaggio (calice e tracolla omaggio). Info e prenotazioni al 346.3133420. A margine della Festa dell’Aia ma sempre all’insegna del gusto, lunedì 16 è prevista la cena finale del Campus Combiguru Challenge in cui si sfideranno ai fornelli 84 istituti alberghieri italiani e il cui ricavato andrà a favore della Casa delle Donne di Amatrice e frazioni. Per prenotazioni alla cena, telefonare allo 0763.717130.

