VETRALLA - “Alla ricerca della Vetralla perduta”.

La conferenza di domani, venerdì 12 gennaio, nella biblioteca comunale, parlerà proprio della Vetralla sparita attraverso fotografie di Franco Mascherucci e commento di Getulio Cenci. Con una ricerca minuziosa e dettagliata Mascherucci ha ritrovato immagini di Vetralla scomparsa, dopo la Seconda Guerra Mondiale e che nessuno oggi ricorda purtroppo. In questo primo incontro (ce ne saranno dei successivi) si metterà in luce la parte occidentale di porta marina. Per gli amanti della storia locale e della cittadina di Vetralla e gli appassionati di fotografie antiche, è un appuntamento da non perdere.

