LADISPOLI - "Feriae Augusti, il lungo mese di celebrazioni": questo il nome della conferenza spettacolo in programma domani alle 21 alla Grottaccia, ideata dall'attore e regista Agostino De Angelis con la presenza dell'archeologo e direttore dei Gai e Gar, il dottor Gianfranco Gazzetti, realizzato congiuntamente con la Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Medionale e organizzato dal Gar sezione Cerveteri Ladispoli Tarquinia e dall'Associazione ArchéoTheatron. L’appuntamento culturale, strutturato, come in tutti i format ideati da De Angelis, con la spiegazione storica del relatore abbinata e intrecciata all’arte recitativa, sarà dedicato a quel periodo di festa chiamato “Feriae Augusti” voluto dall’Imperatore Ottaviano Augusto, che desiderò istituire un giorno di festa a lui dedicato, chiamandolo appunto “riposo di Augusto” e ponendolo esattamente a metà del mese, per rendere inequivocabile e indimenticabile quella data che indicava una festività in suo onore, e che imponeva un periodo di riposo e festeggiamenti. Per questo, tutto il mese di agosto, diventerà pieno di festività religiose che aiutavano il popolo Romano a meglio sopportare il periodo più caldo dell'anno. L’evento si inserisce all’interno della stagione estiva patrocinata dal Comune di Ladispoli, Assessorato alla Cultura e rientra nel progetto IV Edizione “Sulla Strada degli Etruschi” ideata da De Angelis con ArcheoTheatron e Academy for Theater and Cultural Heritage patrocinato da Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA