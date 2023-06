CIVITAVECCHIA – Ci sono anche i Manifesto, ossia i giovani civitavecchiesi Alessandro Orfini e Paco Imperiale, tra gli aspiranti concorrenti della nuova edizione di “X Factor”, format di successo in onda a settembre su Sky. Nei giorni scorsi si sono chiusi i quattro giorni di audizioni. In attesa dei bootcamp, sul sito ufficiale di X Factor sono usciti i nomi degli aspiranti concorrenti, tra cui appunto i due civitavecchiesi. La città tifa per loro.

