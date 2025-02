CAPRAROLA è pronta a immergersi nell’atmosfera festosa del Carnevale, con un programma ricco di eventi che animeranno le strade e coinvolgeranno cittadini e visitatori. Organizzato in collaborazione tra il comune, la Pro Loco Caprarola e il comitato Sagra della Nocciola Classe ’85, il Carnevale Caprolatto promette spettacolo, colori e tanta allegria.

«I giorni del Carnevale rappresentano un momento di aggregazione e spensieratezza per tutta la comunità – ha dichiarato il sindaco di Caprarola, Angelo Borgna -. È un’occasione per riscoprire il valore della condivisione, per vedere le nostre strade riempirsi di musica, colori e sorrisi. Grazie all’impegno di tanti volontari e associazioni, anche quest’anno Caprarola offrirà un Carnevale all’altezza delle aspettative, coinvolgendo grandi e piccoli in un’atmosfera magica e festosa». I festeggiamenti prenderanno il via giovedì 27 febbraio alle 16 alle Scuderie di Palazzo Farnese, con una festa in maschera dedicata ai più piccoli. Un pomeriggio all’insegna del divertimento, con animazione, musica e dolci di carnevale per tutti i bambini. Sabato 1 marzo, alle 20, le Scuderie di Palazzo Farnese saranno la cornice di un evento straordinario: il grande veglione di Carnevale. La serata, interamente dedicata al mondo del circo, promette di trasportare i partecipanti in un’atmosfera magica e coinvolgente, con un allestimento che ricreerà l’incanto di un vero e proprio circo al suo interno. Il menù della serata sarà altrettanto speciale, con una selezione di antipasti sfiziosi, primi piatti gustosi, secondi ricchi di sapore e dolci tipici del Carnevale, per deliziare i palati di adulti e bambini. Il momento più atteso del Carnevale Caprolatto è previsto per martedì grasso, il 4 marzo. Alle 15, partirà la tradizionale sfilata dei carri allegorici dalle Scuderie di Palazzo Farnese, il corteo percorrerà tutta via Filippo Nicolai, trasformando il centro storico in un tripudio di colori, maschere e musica. Per questa edizione, le mascherate e carri che sfileranno saranno numerosissimi, con tanti temi originali e stravaganti. «Vedere i nostri concittadini lavorare con passione alla realizzazione dei carri e delle maschere è la dimostrazione di quanto il Carnevale sia radicato nella nostra tradizione – ha aggiunto il sindaco -. Ogni anno la creatività e l’entusiasmo di chi partecipa rendono questa festa un appuntamento imperdibile, capace di attrarre anche tanti visitatori e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità». Al termine della sfilata, la festa proseguirà fino a sera a piazza San Marco, con musica, balli e area food, dove i partecipanti alla sfilata riceveranno un panino con salsiccia in omaggio. Questo appuntamento rappresenta un’occasione unica per ammirare l’ingegno e la creatività della comunità locale, che ogni anno si impegna nella realizzazione di carri spettacolari e coreografie coinvolgenti, facendo crescere l’evento ad ogni edizione.

In serata, alle 21, il Palazzo della Cultura sarà teatro del veglione di Carnevale organizzato dall’associazione Giovani Caprarola, che giunge alla sua seconda edizione. Un evento pensato per i più giovani con DJ set e animazione, per concludere in bellezza le celebrazioni carnevalesche. Il Carnevale Caprolatto 2025 si preannuncia quindi come un appuntamento imperdibile, capace di unire tradizione e divertimento, coinvolgendo l’intera comunità in una festa che celebra l’identità culturale di Caprarola.

Per ulteriori dettagli sul programma e per prenotazioni, è possibile visitare il sito https://sagranocciolacaprarola.it/carnevale-caprolatto/

