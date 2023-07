SORIANO NEL CIMINO – Il suggestivo borgo di Soriano nel Cimino si prepara ad un’estate ricca di iniziative e eventi per grandi e bambini. Tanti gli appuntamenti dedicati alla musica, dal jazz alla discoteca, dalle serate tribute band ai brani classici.

Non mancheranno le tanto attese sagre: la buona cucina locale sarà la protagonista di numerose serate. Dal cinghiale agli strozzapreti, dagli spaghetti alla chitarra alla carne alla brace: occasioni perfette per degustare i prodotti locali nelle fresche serate sorianesi.

Grande attesa per le giornate dedicate al cinema: “Tuscia Terra di Cinema” e “Soriano cine retrò” offriranno perfette occasioni per il cinema sotto le stelle. Per gli appassionati di sport non mancheranno le occasioni di divertimento nelle giornate dedicate alle discipline sportive “Soriano Outdoor”. Grande attenzione per sabato 22 luglio: è in arrivo la tanto amata Notte bianca che animerà vie e piazze del centro. Nel programma dell’estate Sorianese non mancheranno iniziative dedicate alla cultura, all’arte e alla solidarietà. «Un programma ricchissimo di eventi che valorizza le bellezze ed i prodotti del nostro territorio. – fanno sapere dall’amministrazione comunale – Con grande soddisfazione presentiamo le manifestazioni estive ai nostri concittadini ed ai tanti visitatori e turisti che arrivano ogni anno nel nostro incantevole borgo. Un programma ricco di eventi che sarà possibile realizzare grazie alla preziosa sinergia fra l’amministrazione comunale e le associazioni che operano sul territorio».