GALLESE - Su iniziativa dell’assessorato alla Cultura, il comune di Gallese aderisce per il terzo anno alla campagna di promozione della lettura Il Maggio dei Libri, giunta alla sua XIV edizione e promossa dal Centro per il libro e la lettura e dal ministero della Cultura.

Il tema della campagna, Se leggi ti lib(e)ri, ribadisce in maniera sintetica, ma efficace, il ruolo della lettura come elemento chiave e imprescindibile per la crescita culturale e sociale della persona e tra le tante opposte libertà promuove quella che non prevede contrari né inversioni: quella di pensare.

Così commenta il vice sindaco Amedoro Latini: «Continuiamo ad aderire a questa iniziativa nazionale perché crediamo fortemente nell’importanza di tornare alla lettura su carta. Quest’anno inaugureremo i primi punti di scambio di libri sempre aperti. Proseguiamo il percorso iniziato 3 anni fa, realizzato anche grazie ai nostri ragazzi del Servizio civile universale e arricchito dalle idee dei sottoscrittori del patto locale per la lettura, sul quale continueremo ad investire tempo e risorse». Ispirandosi al tema della campagna il comune esce dai suoi consueti spazi coinvolgendo i sottoscrittori del patto per la lettura e la comunità tutta all’interno di un programma di iniziative pubbliche, laboratori dedicati ai più piccoli e agli adolescenti, presentazioni di libri ed incontri per le scuole, con l’obiettivo di rafforzare gli impegni assunti nel Patto e la promozione di relazioni aperte ed inclusive. Primi appuntamenti al via il 18 maggio alle 16 i piazza Castello con “Il Caviardage: alla ricerca della poesia nascosta”, laboratorio per i bambini di 7-10 anni a cura de L’arco Società Cooperativa Sociale; mentre alle 17,30 nella sala multimediale del Museo e Centro Culturale “Marco Scacchi” si svolgerà la rassegna letteraria “…come inchiostro indelebile”: presentazione di “La miglior parte della mia anima. Lettere alla moglie (1883-1893)”, raccolta di lettere di Gabriele d’Annunzio di Cecilia Gibellini (a cura di), edito da Archinto. Gli appuntamenti proseguiranno domenica 19 maggio; lunedì 20 e mercoledì 22 maggio; sabato 25 maggio; e domenica 31 maggio. E, ancora: venerdì 31 maggio. L’ingresso è gratuito; per tuttee le informazioni www.visitgallese.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA