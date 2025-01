CIVITAVECCHIA – Fine settimana con un autore d’eccezione al Nuovo Sala Gassman. Il teatro di largo Italo Stegher, diretto da Enrico Maria Falconi, sabato e domenica (inizio sempre alle 19) ospita “Certi di esistere”, commedia scritta e diretta da Alessandro Benvenuti, divenuto celebre negli anni ’80 con i “Giancattivi” insieme a Francesco Nuti e Athina Cenci (il boom con il film “A Ovest di Paperino”, di cui curò anche la regia), ora popolarissimo nel ruolo di Emo, uno dei vecchietti terribili della serie Sky “I delitti del Barlume” i cui nuovi episodi sono andati in onda proprio nelle scorse settimane.

Intelligenza e disincanto da vendere, Benvenuti racconta la storia di cinque attori che dopo essere stati per anni sotto l’ala protettiva di un autore geniale ricevono in dono un testo inspiegabilmente brutto. Un boccone amaro che li costringerà a scavare nei loro trenta anni di carriera, tra sogni, successi e disillusioni. Ma niente è come sembra e il finale coglierà tutti impreparati. Insomma, un bel mix di ironia, riflessione e colpi di scena con un concetto di fondo: “Non è vero che si vive una volta sola, si vive ogni giorno e si muore una volta sola”. Sul palco, guidati appunto da Benvenuti, ci sono Mario Focardi, Maria Cristina Fioretti, Matteo Micheli, Maddalena Rizzi, Bruno Governale e Manuel Molinu.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni tel. 328/1224154.

©RIPRODUZIONE RISERVATA