CERVETERI - «Siamo estremamente felici di poter ospitare all’interno dell’aula consiliare della nostra città un appuntamento così prestigioso come il premio dedicato a Massimo Jaboni». Il vicesindaco e assessore alla Cultura, Federica Battafarano accende i fari sulla decima edizione dell'evento "Una vita per il Cinema". «Per due giorni avremo tantissimi ospiti e volti noti del mondo del cinema e dello spettacolo. Tutti gli appassionati di cinema sono dunque invitati a partecipare: sarà occasione di conoscenza e scoperta del meraviglioso mondo del cinema, oltre che di un personaggio, come Massimo Jaboni, che ha dedicato una vita alla pellicola e al cinema». Si parte sabato 21 ottobre a partire dalle 18.30. Ospiti gli attori Alessandra Bonarota, Gianluca Magni, Pino Ammendola, Antonella Salvucci, Claudio Botosso, Monica Carpanese, anche sceneggiatrice e Prospero Richelmy, anche commediografo. Arricchiscono la carrellata di ospiti, Angelo Bassi, produttore distributore, Massimo Benenato, scrittore e Blentina Tafaj, addetta al trucco e parrucco. Altrettanto importante la schiera di ospiti di domenica 22 ottobre: prevista la presenza di Alberto Dell'Acqua, attore e stuntman, Mirella Banti, attrice, le attrici Imma Piro, Annalisa Favetti, Elena Russo e Gianni Franco. In scaletta poi gli interventi di Enzo De Camillis, scenografo e regista, Daniele Falleri, regista e sceneggiatore, Sergio Martino, regista e sceneggiatore, Roberto Girometti, autore della fotografia, Adolfo Troiani, anch'egli autore della fotografia e il Maestro Marco Werba, compositore di colonne sonore. Direttore artistico della rassegna, Felice Corticchia, organizzatore Ottavio Serafini. Promotrice, la sorella di Massimo Jaboni, la Signora Silvana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA