CIVITAVECCHIA – Grande attesa per l’evento culturale in programma presso il Cineteatro Buonarroti, dove, nella serata di venerdì 22 novembre, alle 21, all’interno della rassegna “Incontroluce”, il regista Alessandro Cassigoli e il celebre produttore Nanni Moretti presenteranno il loro ultimo film, Vittoria.

La pellicola, accolta con entusiasmo dalla critica, affronta con sensibilità e profondità i temi del legame familiare, delle difficoltà adolescenziali e del coraggio di reinventarsi. Un racconto intimo che promette di toccare le corde emotive dello spettatore e aprire una riflessione sui valori della crescita personale.

L’evento offrirà al pubblico non solo l’opportunità di assistere alla proiezione del film, ma anche di partecipare a una discussione con gli ospiti d’onore. Alessandro Cassigoli, regista sensibile e raffinato, ha già dimostrato il suo talento in lavori come Butterfly e Le Cose che Restano. Con uno stile narrativo intimo e toccante, Cassigoli si concentra spesso su storie che esplorano l’identità e la forza umana.

Accanto a lui ci sarà Nanni Moretti, uno dei maestri indiscussi del cinema italiano contemporaneo. Regista, sceneggiatore e attore, Moretti ha firmato capolavori come Caro Diario, La stanza del figlio (vincitore della Palma d’Oro a Cannes) e Tre piani. Con Vittoria, Moretti si mette nei panni del produttore, confermando il suo impegno nel promuovere il nuovo cinema d’autore italiano.

L’incontro al Cineteatro Buonarroti promette di essere un’occasione unica per dialogare con due figure centrali della scena cinematografica. Al termine della proiezione, Cassigoli e Moretti si confronteranno con il pubblico in sala, regalando uno sguardo privilegiato sul loro processo creativo e sui messaggi che animano Vittoria.

L’evento è organizzato dal Cineteatro Buonarroti in collaborazione con il Centro Culturale Salesiano e l’associazione di cultura cinematografica CGS Cinecircolo XXI che si fanno promotori del cinema e della cultura di qualità sul territorio cittadino. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Cineteatro Buonarroti e sul sito www.cineteatrobuonarroti.it.