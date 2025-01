CIVITAVECCHIA – Si è conclusa, presso la prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma, la 3^ edizione del Premio Antenna d’Oro della Tivvù, manifestazione ideata e condotta da Fabrizio Pacifici, promossa dall’On. Fabrizio Santori, segretario d’Aula dell’ Assemblea Capitolina, che ogni anno rende omaggio al merito e alle capacità dei grandi professionisti romani della televisione.

Tra i numerosi premiati spicca la premiazione dell’attore Alex Partexano. L’artista siracusano ha ricevuto la prestigiosa targa ITFF Premio Antenna d’Oro della Tivvù, come riconoscimento al suo straordinario contributo al mondo cinetelevisivo italiano. Il premio, consegnato dal Presidente dell’International Tour Film Fest, Piero Pacchiarotti, vuole celebrare una carriera ricca di successi e di personaggi indimenticabili interpretati da Alex Partexano nell’arco di una carriera iniziata negli anni 70 recitando in numerosi film tra cui E la nave va di Federico Fellini, Donne con le gonne di Francesco Nuti, fino ai più recenti Il principe abusivo di Alessandro Siani, Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi; conquistando il cuore del pubblico televisivo con il ruolo del brigadiere Antonio Mura nella serie televisiva “Carabinieri” e in tanti altri ruoli iconici in cui ha dimostrato tutta la sua versatilità e il suo talento.

«La cerimonia di premiazione - dice Piero Pacchiarotti - è stata un’occasione per celebrare non solo la carriera di grande attore, ma anche il valore della televisione italiana e il suo ruolo nella cultura popolare».

Tra i numerosi premiati di questa edizione Enrica Bonaccorti, Tiberio Timperi, Andrea Roncato, Charlie Gnocchi, Susanna Galeazzi, Michele Plastino, Beppe Convertini, Gabriella Carlucci, Alessia Fabiani, Valeria Altobelli. Nelle due edizioni precedenti, L’International Tour Film Fest aveva premiato le attrici Antonella Salvucci e Sara Ricci.