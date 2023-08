Tutto pronto per la seconda edizione di Acrobazie Letterarie che quest’anno assumerà i contorni di una manifestazione storico-letteraria diffusa, articolata in due giorni, all’interno del complesso dell’Abbazia Cistercense di San Martino al Cimino. Gli incontri letterari e teatrali si terranno presso la Biblioteca (piazza Nazionale), un tempo dormitorio e biblioteca dei monaci cistercensi. L’iniziativa, organizzata da Tuscia Art Lab di Giulia Marchetti e patrocinata dal Comune di Viterbo, si aprirà sabato 26 agosto alle 16,30 con il convivio letterario a cura di Claudio Giovanardi (scrittore e professore ordinario di Linguistica e Storia della lingua italiana presso l’Università Roma Tre), Giuseppe Manfridi (drammaturgo e romanziere) e Dario Pisano (filologo e scrittore). Andando a rovesciare i termini della proposta della prima edizione, basata sulla legittimità di leggere opere incomprensibili pur nell’incapacità di afferrarne completamente il significato, quest’anno l’azzardo dei tre acrobati delle parole si farà addirittura più ironico, proponendo letture all’apparenza “troppo popolari” o “facili”, ma non per questo meno meritevoli di essere affrontate seriamente. E proprio giocando con uno dei maggiori interpreti di “opere popolari” dell’Ottocento, Fedor Dostoevskij, alle 21,15 seguirà uno spettacolo a lui ispirato: Il fazzoletto di Dostoevskij di G. Manfridi. Monologo serrato, dall’intenso ritmo tra comico e grottesco, interpretato dal noto attore di teatro Paolo Perinelli, regia di Claudio Boccaccini. Domenica alle 16:30 andrà in scena La supplente, monologo teatrale di G. Manfridi con Silvia Brogi, regia di Claudio Boccaccini. Stella, amabilmente interpretata dall’attrice, è una donna ingombra di insondabili segreti, chiamata a improvvisare una lezione sui poeti risorgimentali. Gli spettatori comprenderanno ben presto di costituire la scolaresca alla quale l’insegnate si rivolge, e pur parlando d´altro, in realtà sembrerà parlare di se stessa. Un clima da suspense e strane tinte da racconto nero domineranno la scena.

Seguirà in biblioteca aperitivo di saluto offerto da Sunday bar.

La sezione storica di Acrobazie Letterarie aprirà invece un varco verso la divulgazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico lasciato dai monaci cistercensi, fondatori nel 1190 del complesso abbaziale di San Martino al Cimino (all’epoca San Martino in Monte).

Sabato 26 agosto alle 10:00 apertura straordinaria della Sala del Capitolo. I tomi originali dei monaci amanuensi, e la loro lettura, ci porteranno alla scoperta degli usi, dei consumi e delle tradizioni del paese in epoca medievale. La possibilità di ammirare i manoscritti aprirà uno scenario su pagine di meravigliosa scrittura, impressa da secoli su carta antica, con acrobatica maestria.

Domenica 27 agosto alle 10:00 visita dell’Abbazia Cistercense. A seguite apertura straordinaria del Museo dell’Abate. Gli incontri storici sono curati dallo storico pamphiliano Colombo Bastianelli.

Ingresso libero. Si consiglia la prenotazione: info@tusciartlab.com – 339/3412598.

