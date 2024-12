CIVITAVECCHIA – Appuntamento venerdì sera alle 21 nella splendida cornice di Porta Livorno, al porto storico, scenografia ancora una volta dell’evento charity “Franco Ciambella & Friends”, organizzato dallo stilista, con l’intero incasso delle libere donazioni che sarà devoluto all’associazione “Susan Komen onlus” per la lotta ai tumori al seno.

«Una serata non per me, ma per la città» ha sottolineato Ciambella che sarà affiancato sul palco da numerosi ospiti, nel segno della qualità, dell’estro, dell’arte. Sarà presente, ad esempio, il giovanissimo Gabriele Caputo, che a luglio ha sfilato all’evento di alta moda “Ensemble Academy 2024” in Campidoglio tra i giovani fashion designer delle cinque accademie romane di moda. Ma anche l’architetto, fashion designer e artista, Sabrina Persechino con la sua collezione “Equilibrio Concept” e Mario Dice, brand fondato dall’omonimo stilista nel 2007 che porta per la prima volta a Civitavecchia le sue creazioni di “The Hidden Love of J.C. Leyendecker” . Dopo averli presentati sull’elegante passerella allestita a luglio all’ombra del Marco Aurelio, lo stilista Franco Ciambella mostrerà al pubblico civitavecchiese capsule di 12 lavori, indossati da altrettante modelle, realizzati in tessuti di crepe, satin, ricami e pizzi. “Vestiti da sogno” dai colori vivaci, con lavorazioni in 3D di fiori dipinti a mano, fili e ricami dorati.

I momenti di moda si alterneranno ad esibizioni live con la cantante lirica Hongmei e con il ballerino Jonathan Enea Costa, direttamente da Amici.

Anche quest’anno saranno assegnati dei riconoscimenti, con la consegna di una preziosa bitta d’argento realizzata a mano dall’orafo Marco Mancini all’hair stylist dei più grandi attori e attrici di tutti i tempi, Sergio Valente, e alla famiglia Molinari.

«La presenza della Fondazione Ca.Ri.Civ. e del Comune, che ringrazio per il prezioso supporto – ha aggiunto Ciambella – confermano che si tratta di un evento che può e deve diventare patrimonio della città. Civitavecchia deve costruire la propria identità e avere dei punti distintivi: uno di questi può essere senza dubbio la moda. Perché non creare un’accademia internazionale, una mostra, un museo dedicato, che possano essere motore di sviluppo e attrazione anche turistica?. Ecco perché sono determinato a mantenere questa serata, perché rappresenta proprio l’emblema di questo messaggio».

«Un evento – ha spiegato il sindaco Marco Piendibene – che dà il tocco di classe, completando il quadro di eventi culturali che siamo riusciti a mettere in campo, nonostante le scarse risorse a disposizione». «Franco Ciambella – ha fatto eco l’assessore alla Cultura Stefania Tinti – è una delle nostre migliori espressioni artistiche; trovo in lui oggi rinnovati l’ispirazione, la forza creativa e l’entusiasmo dei primi anni». Accanto allo stilista ancora la Fondazione Ca.Ri.Civ. «che ha ripreso appieno il rapporto con Franco – ha sottolineato la presidente Gabriella Sarracco – d’altronde è un vanto per la nostra città e questa serata rappresenta il punto forte della stagione».

Gli inviti per la serata possono essere ritirati già da oggi prenotando al numero 0766/28870 o presso l’Atelier di Franco Ciambella in via F. Crispi 12/14 e presso il negozio “Via Veneto di F. Ciambella” di via Regina Elena 30, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 19.

Protagonisti della serata per trucco e maquillage saranno Simone Belli, fondatore e direttore artistico della “Simone Belli make-up Academy” che collabora con grandi firme della moda (Fendi, Gucci, Armani, Valentino, Prada, Bulgari Ferragamo, Dior, etc) e Fabiana Cercaci, esperta nel suo settore per cinema e moda. Le acconciature delle modelle in passerella saranno curate dalla Compagnia della Bellezza di Patrizia Piscitello.

Presenterà la serata la modella Margherita Particò, conduttrice di Miss Italia. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda quando era ancora giovanissima e ad oggi è un’agente molto rinomata, che vanta splendide modelle nella sua scuderia. Margherita Praticò collabora da anni dietro le quinte di Miss Italia, e nel 2020 è finalmente giunta alla conduzione.

“Franco Ciambella & friends” è un evento ideato e organizzato da Franco Ciambella per l’Associazione culturale “Aquarius”, vanta supporto e patrocinio del Comune di Civitavecchia con il Sindaco Marco Piendibene, il patrocinio dell’Autorità Portuale con il Presidente Pino Musolino e il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia con la presidente Gabriella Sarracco.

Le luci saranno architettate da Massimo Peroni. La veste grafica dell’evento è di Valerio Mandrici.

La realizzazione della manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione di media partner come Trc Giornale, Civonline, La provincia, Radio Stella, Idea Radio, Bignotizie.it, Terzobinario.it e grazie alla sponsorizzazione di molte attività commerciali della città e del territorio che si ringraziano pubblicamente: Molinari spa, Grimaldi Sardegna, Cafimar Rimorchiatori Laziali, Seport, Port utilities spa, BCC Roma – agenzia di Civitavecchia, Todis, EGH ingegner Giancarlo Drosi, Ferro e metallo di Francesca Moroni, Marco Mancini Orafo, SGE di Barbara Iacurto, Rosendhal, Bonini onoranze funebri, centro olistico La Libellula, Carrazza Assicurazioni, RF Costruzioni, Bellettieri, My Lord ristorante, Simone Belli make up, Compagnia della Bellezza, Orsolini, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.