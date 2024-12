BAGNOREGIO - A Civita di Bagnoregio ‘Colori sulla pelle del suono’. L’appuntamento, con un evento davvero suggestivo, è per sabato 31 agosto con inizio alle 21,30.

Un progetto di Tony Ranocchia (musicista) e Stefano Cianti (maestro d’arte). Tutto è nato per caso nel 2014 dall’incontro fortuito dei due artisti della Tuscia, grazie al quale prende forma nell’immediato un percorso e un dialogo d’intesa artistica tra i due linguaggi della musica e della pittura, dove, a volte, è la pittura che nasce dalla musica, altre, come nel caso del loro cd-opera “Frequenze”, dalla pittura che nasce la musica.

Riproposto dal vivo in piccole o grandi performance d’élite a volte in fusione anche con altre forme d’arte come la danza, la recitazione e/o con eventi tributo ai Pink Floyd per la grande passione che li lega a loro da anni. Questo 2024 è dunque l’anno del loro decennale e quale migliore modo se non quello di festeggiare il decimo anniversario con un’evento speciale (musica e pittura) dedicato tutto alla leggendaria band dei Pink Floyd all’interno di una cornice così suggestiva e incantevole come quella de “La città che muore”, Civita di Bagnoregio?

Sul palco, insieme a Tony Ranocchia (chitarra e voce) e Stefano Cianti (pittura): Francesco Lattanzi (voce) – Patrizia Pascale e Francesca Darida (cori) – Cesare Bassanetti (tastiere) – Carlo Panza (basso) – Francesco Fausto (batteria) – Federico Codini (sax).

