BASSANO IN TEVERINA – È tutto pronto per l’attesissima festa della pizza di Bassano in Teverina. L’11, 12, 13 e 15 agosto non perdetevi infatti per nessun motivo l’undicesima edizione di quella che è ormai diventata una delle più gustose manifestazioni di tutta la Tuscia.

La festa della pizza, organizzata dal comitato festeggiamenti Santi Fidenzio e Terenzio, si svolgerà all’esterno della sala polivalente di Bassano in Teverina in via XXV Aprile. Ma non solo pizza: tra cibo fumante e bibite fresche, ci sarà tanto spazio anche per la musica e il ballo.

Le serate della festa saranno infatti allietate dalle note di “Giulia e Simone” (venerdì 11 agosto), “Mirko e Ilaria” (sabato 12), “Samuele Biribicchi” (domenica 13) e “Roberto Carpineti” (martedì 15) che spazieranno dal liscio, ai balli di gruppo ai latinoamericani. Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 3384214976 (Ettore) 3383565948 (Maurizio) La Festa della Pizza è patrocinata dal Comune di Bassano in Teverina.