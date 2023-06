Il buongiorno ai lettori de la Provincia lo porge Matteo Ceccacci, giovane tifoso della Roma, che dopo essere stato a Tirana lo scorso anno per la finale di Conference League contro il Feyenoord, mercoledì si è recato a Budapest, in Ungheria, per assistere alla finale di Europa League Siviglia-Roma alla Puskás Aréna, terminata con la sconfitta dei giallorossi ai tiri di rigore, non potendo così esultare per la seconda volta consecutiva di un trionfo europeo. “Mi dispiace, ma c'è la consapevolezza di aver fatto un percorso straordinario. Le lacrime a fine partita sono state quelle di chi amerà incondizionatamente questa squadra, comunque vada. Sempre. Forza Roma”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Buongiorno! Con la Luna che danza e cresce in Sagittario, e…

L’Ariete viaggia col corpo e si allontano col cuore e la mente. Distante trova risposte e scavalca il credo di ieri.

Il Toro rivoluziona le idee e perde qualcosa per volar più veloce. Stacca i lacci bagnati e riceve pacche sincere.

I Gemelli si specchiano con l’altro e si abbracciano con moglie e marito. Relazioni affari e l’amore firmano atti e vogliono prove.

Il Granchio controlla ogni cosa e con perizia riordina spazi. È utile un servizio per gli altri per cogliere il frutto del giorno.

Il Leone si riempie di luce e gioisce con tutte le genti. L’amore lo chiama e lo spinge e la fortuna è pronta coi doni.

La Vergine si guarda dentro e rilegge le parole impresse nel nido. La casa è piena di gente e la famiglia apre la via.

La Bilancia scrive due righe e incontra l’amico fidato. Riceve messaggi e notizie e al lavoro si mette al servizio.

Lo Scorpione ha due casseforti: una è piena e l’altra è aperta. Spende e riceve sorrisi e si sente più fiero e sicuro.

Il Sagittario corre forte e tutti lo guardano andare. Attira attenzione e commenti e si affaccia dal piano più alto.

Il Capricorno attende il destino e accetta la meraviglia. Da solo conta le ore e non sceglie per lasciare che sia.

L’Acquario ha un’idea geniale e la condivide con i soci e i colleghi. In casa si esalta un progetto e gli amici fanno un sorriso.

I Pesci dirigono la flotta e pretendono di giungere primi. Realizzano l’impresa cercata e raccolgono approvazioni.

