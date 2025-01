Il buongiorno ai lettori lo porge Lorenzo De Carli che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa più grande fra le luci del Toro e…

L’Ariete conta i denari e spende per ricevere onori. Bello come non mai: compra mantelli e guadagna consensi.

Il Toro è la Re degli istanti. Presenta il conto alle stelle e osa tutto per andare oltre il passo.

I Gemelli osservano i dubbi ed attendono risposte dal cielo. Non corrono e lasciano stare: si sta da soli e si cresce nel cuore.

Il Granchio si circonda di gente e collabora al fare di tutti. Condivide i pensieri e le azioni e riceve collaborazioni.

Il Leone vola in alto e conquista obiettivi e certezze. Professionista col fare deciso realizza pensiero ed impresa.

La Vergine compra un biglietto e sogna posti lontani. Più saggia e più ricca di vita già ascolta messaggi stranieri.

La Bilancia salta il fosso e lascia andare i pensieri. Avanti c’è un dono che attende e chi trattiene non cambia mai niente.

Lo Scorpione si specchia con l’altro e le coppie firmano carte. Amori rapporti e la legge fanno cornice al tempo che sorge.

Il Sagittario è solerte al lavoro e raggiunge buone misure. Si impegna e programma le storie e si cura con sorrisi e fiducia.

Il Capricorno ha giorni sereni e pretende creazioni felici. I figli gli amori e il piacere fanno visita a chi cerca vittorie.

L’Acquario rinnova la casa e annaffia le radici del clan. Guarda dentro sé stesso, trova la famiglia e riscrive il diario.

I Pesci fissano appuntamenti importanti. Studiano e conoscono persone vicine. Ricevono parole e le ripetono in rima.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/