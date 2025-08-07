Il buongiorno ai lettori de la Provincia lo porge Manuela Ferri che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri dalle amiche di sempre.

L’OROSCOPO. La Luna si riempie di luce fra le stelle dell’Acquario, e…

L’Ariete condivide un’idea e la racconta al pubblico amico. Collaborare porta vittorie e i progetti prendono luce.

Il Toro si manifesta su tutti e decide di prendersi il trono. Appare concreto e reale e si esalta per realizzare l’affare.

I Gemelli si spostano altrove e da lì giungono nuove. Il viaggio comincia il suo corso ed espandersi chiarisce le idee.

Il Granchio lascia il suo ritmo e rivede le scene passate. Rinasce con occhi diversi e lo sguardo cerca le vette.

Il Leone esalta l’amore e i rapporti trovano grazia. I soci sono più certi e il contratto invita alle nozze.

La Vergine si mette al servizio di una causa che conforta gli astanti. Lavora e gratifica il tempo e prepara un domani più sano.

La Bilancia è la star del momento e con gioia riceve regali. Passione, vittoria, e due grammi di vera gloria.

Lo Scorpione apre le stanze e la Luna fa visita al clan. La casa è il ristoro sicuro e la famiglia è il tema del giorno.

Il Sagittario incontra due tipi che raccontano mille notizie. Due righe son chiare e precise e l’esame si supera adesso.

Il Capricorno prende la scelta che con forza appare sicura. Più ricco spende due lire e l’immagine trasmette vigore.

L’Acquario è il signore del cielo con la Luna che illumina i tetti. Appare una scossa importante che trasforma lo stare con gli altri.

I Pesci si fermano soli e riflettono sui mali del mondo. Guardarsi attraverso gli specchi rivela i vincoli antichi.

