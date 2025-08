Il buongiorno ai lettori de la Provincia lo porge Irene Tagliente. Domenica 3 agosto presso l’Ospedale Isola Tiberina la campionessa di kiteboarding ha vissuto la sua vittoria più bella: la nascita di Francesco Maria. Una storia di eccellenza, amore e futuro. Irene Tagliente - l’atleta che ha sfidato il vento sul nostro mare, l’ingegnere, la dirigente, la docente - oggi aggiunge il titolo più bello: quello di madre. Un benvenuto speciale a questo “batuffolo azzurro”, che porta già nel Dna l’impegno, la forza e la passione che da sempre guidano Irene: nello sport, nel lavoro e nella vita. Del resto, entrambi i suoi genitori - Irene e il padre - sono stati insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’OROSCOPO. La Luna accende il Capricorno e si salvi chi può!

L’Ariete ritocca il lavora e cambia qualcosa nel fare. Decide il concreto apparire e realizza nuove venture.

Il Toro viaggia col partner e sogna i tempi futuri. Espande il suo panorama e scrive due righe ufficiali.

I Gemelli fra mille faccende organizzano programmi complessi. Lascia da parte qualcosa e segue vibrazioni diverse.

Il Granchio incontra l’amore e le coppie gioiscono in festa. Con l’altro si esprime la Luna e oggi si vince se si gioca in due.

Il Leone ritorna e riordina casa. Lavora con premura; è piena l’agenda e la mamma riaccende il passato.

La Vergine parla ed impara e scrive il compito nuovo. Gli incontri sono esortati: la fortuna e gli amici agevolano il fare.

La Bilancia compra balocchi e colora il nido natale. Dentro sé ritrova la voce e più sicura si nutre di forza.

Lo Scorpione cambia le stelle e risorge come Sfinge fra i roghi. Incontra la gente perfetta e ascolta e comprende notizie.

Il Sagittario controlla il suo scrigno e conta i dobloni e i tesori. Attende che torni la luce e resetta i passi e le idee.

Il Capricorno impara a sentir vibrazioni e percepisce il ruolo da recitare. Insieme condivide le idee e collabora al fare del coro.

L’Acquario combatte in carriera e si ferma per preparare il gran salto. Osserva e scruta la scena e fra poco decide l’azione.

I Pesci insieme agli amici se ne vanno lontano dai posti già noti. Con molti si è più efficaci ed insieme si va più veloci.

