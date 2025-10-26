Il buongiorno ai lettori lo porge Marcello Maneschi che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna cresce fra le stelle del Capricorno e…

L’Ariete prende la palma e la esibisce come uno scettro. Chi sceglie vince due volte.

Il Toro oltrepassa il solito vivere e scopre missioni diverse. Lontano appare il cammino.

I Gemelli sciolgono nodi e chi cambia trova il tesoro. Prende chi vuota la mente.

Il Granchio si guarda allo specchio e scopre se stesso nel mondo che appare. Ride e il ciel si compiace.

Il Leone si adegua al servizio e rinnova l’agenda invertendo le ore. Il lavoro merita occhi e il corpo attenzioni.

La Vergine è l’eroe senza macchia e conquista istanti e minuti. Vince chi pretende e non pensa.

La Bilancia riceve ospiti e il nido racconta notizie. La famiglia e il passato applaudono alle ore.

Lo Scorpione alza il telefono e dice di sì. Notizie curiose e appuntamenti eminenti.

Il Sagittario alza la mano e dici a tutti: presente! Si nutre di oro e di emozioni importanti.

Il Capricorno prepara l’ascesa e chi si ferma ha perso lo slancio. Oltre la certezza inizia il mito.

L’Acquario si guarda di lato e controlla le gesta di ieri. Attende che passi il suo dubbio. E dona azioni per tutti.

I Pesci collaborano con la folla e progettano gli eventi dell’anno. Festa con tutti, che da soli si perde.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/