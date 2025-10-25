Il buongiorno ai lettori lo porge Marco Manovelli che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari e da tutti gli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa più grande nel cielo del Sagittario, e…

L’Ariete comprende se stesso ed esplora i suoi posti lontani. Cultura ed espansione e chi viaggia si goda la via.

Il Toro lascia una trave e abbandona il pensiero pesante. Vince chi vuole e si attiva e chi si stacca da nodi ormai lenti.

I Gemelli danzano in due e condividono emozioni con gli altri. Il partner e i soci hanno una luce migliore.

Il Granchio programma le ore e lavora al meglio e con stile. Chi cerca trova da fare e chi si premia cura la pancia.

Il Leone vince e gioisce e abbraccia i figli e il cielo. Crea opere d’arte e sazia di gloria il suo ego.

La Vergine osserva la casa e nel nido avvengono i fatti. La famiglia cresce e si erge e la storia vuole altra storia.

La Bilancia racconta i suoi fatti e capisce la lezione del giorno. Riceve mille messaggi e incontra gente per bene.

Lo Scorpione si gode il suo tempo e si prende un pugno di grano. Figura fiera e certezza amplificano il potere del sogno.

Il Sagittario ascolta la voce e si prende la scena del giorno. Accetta e supera il lago e conquista un amico sicuro.

Il Capricorno riposa le membra e attende che passi la sera. Non sceglie e osserva il già fatto: prima dona e poi agisce di nuovo.

L’Acquario si associa ad un club e collabora al progetto del giorno. Insieme si va dappertutto e i progetti raggiungono mete.

I Pesci sono fieri e conquistano affari e gesta reali. Certezza e concretezza aumentano il plauso del cielo.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/