Il buongiorno ai lettori lo porge nonna Zerbina che festeggia i suoi meravigliosi 104 anni. Tantissimi auguri dalle figlie, dai generi, dai nipoti e dai pronipoti.

Il piccolo Marco Marucci oggi spegne la sua 3^ candelina. Un bacione e tantissimi auguri dalla mamma Luana, dal papà Fabio, dalla sorellina Elena Sophia, dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna comincia a calare fra le stelle metodiche della Vergine, e…

L’Ariete si sveglia veloce e organizza e programma mille faccende. Servizio, giudizio e cura del corpo.

Il Toro brinda alla vita e si prende le ore per sé. Ride come un bambino e crea le sue fantasie.

I Gemelli guardano il passato e i ricordi illuminano i passi. La famiglia e la casa alzano il dito.

Il Granchio risponde al telefono, si informa e conosce la gente. Amici e incontri curiosi, e chi ascolta impara due cose.

Il Leone guadagna e gonfia il petto più fiero di ieri. Si fa bello e conta emozioni i denari.

La Vergine si prende la scena e tutti le fanno un sorriso. Protagonista: conduce e dirige gli eventi.

La Bilancia attende le ore lontano dal rumore del mondo. Da sola comprende la missione perfetta.

Lo Scorpione è carico a mille e oggi progetta qualcosa. Con tanti e con nuovi associati esalta idea e azione.

Il Sagittario si presenta con forza e realizza il suo desiderio. Manifesta foga e certezza e la carriera fa l’occhiolino.

Il Capricorno viaggia e si espande col cuore e la mente. Lontano fioccano raggi e oltre il muro il mondo comincia.

L’Acquario lascia il passato e rinnova l’erba del prato. Cambia e prende un regalo. Chi si fissa perde il suo tempo.

I Pesci danzano in due, fra contratti, soci e l’amore. I rapporti son vivi e vocianti e gli abbracci risolvono i dubbi.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/