Un nuovo anno che si apre con la voglia di crescere e di raccogliere punti preziosi. La W3 Maccarese di mister Zappavigna, attualmente al 12esimo posto in classifica, guarda al prosieguo del campionato con determinazione e ambizione. Nel girone A di Eccellenza, dopo il pareggio ottenuto contro lo Sporting Nuova Florida, i bianconeri sono pronti a tornare in campo per la 18esima giornata di campionato. Domenica mattina, con calcio d’inizio fissato alle ore 11.30, la W3 farà visita al Pro Calcio Tor Sapienza. La sfida si disputerà allo Stadio Giorgio Castelli e mette di fronte due squadre accomunate dal bisogno di fare risultato, se pur con obiettivi differenti. La formazione maccaresana arriva all’appuntamento con segnali positivi emersi nell’ultima gara, nella quale ha mostrato organizzazione e spirito di sacrificio. Ora l’obiettivo è trasformare le buone prestazioni in vittorie, fondamentali per allontanarsi dalle zone più delicate della graduatoria e dare continuità al percorso di crescita. Situazione più complicata, invece, per il Pro Calcio Tor Sapienza, penultimo in classifica e reduce dalla sconfitta contro i Monti Prenestini. I padroni di casa cercheranno riscatto davanti al proprio pubblico, consapevoli che ogni punto, in questa fase della stagione, può risultare decisivo. Si prospetta, dunque una gara intensa e combattuta, nella quale la W3 Maccarese dovrà mantenere salda la concentrazione.

