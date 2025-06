Ora è ufficiale. Marco Del Lungo non giocherà ai Mondiali di Singapore. La decisione era nell’aria da qualche settimana, sin da quando il nome del nuovo portiere del Savona non è comparso sulla lista del primo collegiale al via della preparazione atletica. E le ultime settimane non sono servite per rimettere in piedi una candidatura che sembrava ormai svanita. Ormai istituzione dell’ultimo decennio del Settebello, probabilmente il commissario tecnico Sandro Campagna ha voluto seguire il sentiero tracciato da Felugo e dalla Pro Recco: largo ai giovani, spazio a Nicosia, proprio il giovane ex Savona che prenderà le sue redini coi campioni d’Italia, con Del Lungo che come ufficiale da 10 giorni ha percorso tra l’altro la direzione opposta).

Ovviamente Del Lungo non avrà preso bene la decisione assunta dal tecnico azzurro, ma questa può rappresentare l’occasione per ricaricare le pile dopo anni intensissimi, dove il civitavecchiese non si è mai fermato, tra impegni con la Pro Recco e quelli con la Nazionale, che negli ultimi anni si sono fatti massicci, per via dell’intasamento di eventi nel calendario post-Covid. La sensazione che è l’addio possa essere momentaneo. Probabilmente in vista dei prossimi Europei, mister Campagna potrebbe riconsiderare la presenza di Del Lungo, magari anche analizzando il percorso fatto da Nicosia e Baggi Necchi, e a come starà andando l’esperienza del portiere del Savona al suo primo anno in biancorosso.

