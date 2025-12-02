Dopo la settima giornata del campionato di Terza Categoria, assistiamo a un cambiamento significativo nella classifica, con l’Oratorio Grandori che diventa la nuova capolista, totalizzando 16 punti. La squadra ha ottenuto una convincente vittoria in trasferta contro il Vetriolo, sconfiggendolo con un netto 4-0. A breve distanza, il Bolsena si trova al secondo posto con 15 punti, avendo pareggiato per 1-1 nella trasferta contro il Barco.. Seguono a pari merito le formazioni di Cellere e Sporting Bagnoregio, entrambe a 14 punti, con la differenza che queste ultime hanno disputato una partita in meno a causa del turno di riposo. Il Cellere ha conseguito una vittoria interna per 1-0 sul Football Club Nepi. Un colpo esterno degno di nota è stato quello del Bassano Calcio, che ha sconfitto il Tuscia United con un punteggio di 3-1 nel match giocato a Villa San Giovanni in Tuscia. È importante evidenziare anche la significativa iniziativa da parte dei due club, che hanno lanciato un appello contro la violenza sulle donne. La manifestazione ha visto la partecipazione del consigliere delegato della Figc di Viterbo, Angelo Moracci. Un'altra nota positiva è rappresentata dalla Vejanese, che ha ottenuto il suo primo successo in trasferta contro il Corchiano, fanalino di coda, infliggendogli una pesante sconfitta con un risultato di 6-1 Infine, la partita tra Giglio Vecchio e Sport Education Gallese si è conclusa con un pareggio per 1-1 mentre l’Amatori Calcio Bassano Romano ha dominato il match contro Ischia di Castro, rifilando un secco 3-0. Il programma della ottava giornata di andata si presenta così: sabato 6 dicembre alle 14,30 Bassano-Giglio Vecchio, Fc Nepi-Sporting Bagnoregio, Sport Education Gallese-Amatori Calcio Bassano Romano. Alle 15 Ischia di Castro-Corchiano. Domenica 7 dicembre alle 11 Vejanese-Vetriolo. Alle 14,30 Bolsena-Cellere e Grandori Calcio-Barco Murialdina.