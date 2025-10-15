Alessio Giordano

Nei primi quaranta minuti disputati in casa davanti a un pubblico caloroso, la Supernova Fiumicino gioca una prestazione di grande carattere contro la Fortitudo Anagni e si rialza immediatamente dopo il brutto esordio in DR1. Che spavento, però, nei primissimi minuti quando senza neppure accorgersene tocca fare i conti con un brutto -7, ma è davvero un attimo. Dal 9’ in poi, quando il capitano Parlato colpisce dal perimetro, i rossoneri mettono la testa (20-19) e non andranno più sotto nel punteggio. Merito della panchina, bene Di Natale ma soprattutto Madonna al debutto, di una difesa che a tratti lavora nel modo corretto e del duo Vivero-Galan che in alcuni frangenti sono letteralmente devastanti. Insieme, supportati poi anche da Norcino, costruiscono il break decisivo (+14) che vuol dire vittoria. Voluta, meritata. Il punteggio finale di una partita bella sotto tutti i punti di vista recita 97-87.

A fine partita coach Roberto Pasquinelli ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione: «Vittoria meritata, al termine di una buona prestazione e di una partita che sembrava non di DR1 ma di Serie C per quello che si è visto in campo. Volevamo riscattarci e ci siamo riusciti, dobbiamo però evitare alcuni cali durante la partita che possono poi diventare fatali. Ovviamente siamo consapevoli che dobbiamo ancora lavorare tanto per migliorare alcuni aspetti».

Supernova Fiumicino-Fortitudo Anagni: 97-87 (22-19, 51-45, 73-68).

Supernova Fiumicino: Madonna 7, Norcino 15, Vivero 15, Galan 31, Parroccini 3, Bartoccetti, Alongi, Rinaldi 4, Di Natale 2, Parlato 20.

Coach: Roberto Pasquinelli.

