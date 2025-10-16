ALESSIO GIORDANO

Da un momento di stallo a una crescita entusiasmante, la rinascita del vivaio è il simbolo di un progetto solido e lungimirante.

C’è un fermento nuovo nei campi della San Giorgio Pallavolo. Un’energia che si respira durante gli allenamenti e si percepisce chiaramente durante le partite del settore giovanile, una delle realtà più dinamiche e promettenti dell’intero panorama pallavolistico locale.

Fino a qualche anno fa, la categoria era quasi completamente ferma. Attualmente, grazie a un importante lavoro di rifondazione, ha ritrovato slancio e identità. Merito, in primis, di Claudio Paris, figura chiave di questa rinascita. Con dedizione, competenza e una visione chiara, ha saputo ricostruire dalle fondamenta un settore che ora conta oltre 40 giovani atleti, distribuiti in U12, U14, U17 e U20.

Il percorso dei ragazzi parte dal minivolley, dove i primi passi in campo si intrecciano con i valori fondanti dello sport: impegno, amicizia e passione. Da lì, anno dopo anno, gli atleti crescono all’interno di un progetto strutturato, accompagnati da tecnici qualificati e sostenuti da una società sempre più attenta allo sviluppo.

Un risultato che testimonia quanto la sinergia tra passione, organizzazione e lavoro di squadra possa trasformare un’idea in una realtà concreta. Il settore giovanile della San Giorgio non è solo rinato, oggi rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio, pronto a raccogliere nuove sfide e a guardare con fiducia al futuro.

