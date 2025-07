E' stato Luca Panciroli del Cus Parma ad aggiudicarsi la gara di paratriathlon di Bracciano, valevole per il campionato IPS. L'atleta parmense ha tagliato il traguardo con un tempo di 1h e 7 m. Al via sule sponde del lago 40 atleti , che si sono cimentanti in circuito impegnativo, nelle frazioni di nuovo, bike e corsa. La manifestazione organizzata dall'Associazione Guida Sicura, con il sostegno del Consiglio regionale del Lazio, come ogni anno si prefigge l'obiettivo di portare avanti temi quali l'inclusione e la sicurezza sulle strade, visto che molti dei partecipanti sono stati vittime di incidenti stradali. Il lavoro di polizia di stato, carabinieri, polizia locale e volontari, ha consentito agli atleti di sostenere la competizione nel pieno della sicurezza, gareggiando su strade rimesse a nuovo e senza buche.

