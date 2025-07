Una serata di grande sport e divertimento ha animato “Le Palme Sporting Club”, dove di recente si è svolto il 2° Torneo di Beach Volley 3vs3, promosso da Pallavolo San Giorgio in collaborazione con Roma Beach Tour. L’evento ha richiamato numerosi atleti e appassionati, confermandosi come un punto di riferimento dell’estate romana per gli amanti della sabbia e della sua disciplina per eccellenza. Il torneo, articolato nelle categorie Misto e Maschile, ha visto in campo squadre agguerrite e molto affiatate, regalando al pubblico partite intense, giocate spettacolari e tanto fair play. A trionfare in entrambe le classifiche è stata la formazione Jack Daniel’s, che ha messo in mostra qualità tecniche, esperienza e ottima intesa di gruppo.

I RISPETTIVI PODI. Nel podio misto spicca la formazione Jack Daniel’s. Quest'ultima, arrivata prima, è riuscita a piazzarsi sopra alla compagine Flavio’s e al Paris Team. Stesso epilogo nel podio maschile, con i Jack Daniel’s ancora una volta trionfanti. È bronzo per i TheRealTurets, mentre chiude ancora una volta terzo il Paris Team. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno sottolineato la crescente partecipazione e il clima positivo che ha caratterizzato l’intera serata. L’appuntamento è ora fissato per sabato 16 e domenica 17 agosto, quando il torneo si sposterà presso il Lido di Fregene, per un altro weekend a tutto beach volley. Un’occasione imperdibile per vivere il mare e la passione per lo sport in una cornice ancora più suggestiva.

LA CRESCITA DELLA PALLAVOLO SAN GIORGIO. Il successo del torneo riflette anche il percorso in continua ascesa della Pallavolo San Giorgio, realtà ormai consolidata nel panorama sportivo capitolino. Negli ultimi anni, il club ha saputo distinguersi non solo per la qualità dell’offerta tecnica nelle sue squadre indoor, ma anche per la capacità di organizzare eventi aggregativi e tornei sempre più partecipati, soprattutto nel periodo estivo. Grazie a una visione lungimirante e a un forte legame con il territorio, San Giorgio ha visto aumentare il numero dei propri tesserati e degli appassionati coinvolti nelle sue iniziative, puntando con decisione sia sulla formazione giovanile che sul beach volley, diventato ormai un pilastro dell'attività stagionale. Collaborazioni strategiche, come quella con il Roma Beach Tour, hanno contribuito a elevare il livello degli appuntamenti, unendo sport, spettacolo e spirito di comunità. Con una base solida e una reputazione in crescita, la Pallavolo San Giorgio si conferma oggi come un modello di organizzazione sportiva dinamica e inclusiva, pronta a nuovi traguardi dentro e fuori dal campo.

