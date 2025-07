Fine settimana all’insegno dei campionati italiani Targa 2025 di tiro con l’arco con le gare dedicate alle classi giovanili. Al Palakosmos di Rovereto (Trento) sono scesi in campo i migliori giovani arcieri d’Italia nelle discipline del ricurvo, compound e arco nudo. Grande soddisfazione per gli arcieri delle “Due Torri” di Bassano in Teverina, che nella gara a squadre Ragazzi maschile di arco nudo hanno conquistato una splendida medaglia d’argento. Il terzetto composto da Lupidi, Pea e Celesti ha totalizzato 1762 punti, chiudendo al secondo posto dietro agli Arcieri Altopiano Pinè.

«È un orgoglio immenso vedere i nostri ragazzi salire sul podio nazionale - ha commentato il presidente Davide Ceriani - un risultato che premia il loro impegno e dimostra che anche una piccola realtà come Bassano in Teverina può competere ad altissimo livello, tenendo testa alle grandi città. Un sentito ringraziamento va anche ai nostri tecnici, che con passione e competenza accompagnano ogni giorno la crescita sportiva e umana dei nostri giovani arcieri».

