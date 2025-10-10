Un nuovo inizio, la stessa, incrollabile passione. È con grande entusiasmo che prende il via la stagione della prima squadra femminile della San Giorgio Pallavolo, pronta a debuttare nel campionato di Serie D. All'interno del girone C, un progetto costruito nel tempo, nato dal vivaio e cresciuto con cura e visione, che ora si trasforma in realtà. Domani alle ore 20.45, presso il Palazzetto di Via Giannantonio Selva 100, le ragazze guidate da coach Andrea Pascali affronteranno il loro primo match ufficiale contro la Green Volley. Un appuntamento storico, non solo per le atlete, ma per tutto l’ambiente societario.

UNA SQUADRA GIOVANE MA AMBIZIOSA. La squadra, composta interamente da atlete provenienti dal settore giovanile, rappresenta l’anima e l’identità del club: passione, dedizione e voglia di crescere. Non sarà solo una sfida sportiva, ma un percorso formativo fatto di allenamenti, sacrifici e piccoli grandi traguardi quotidiani. La nascita di questa formazione è frutto di anni di lavoro sul territorio, di investimenti sul settore giovanile e di una visione chiara: creare un percorso completo per le atlete, dalla base fino ai campionati senior. E oggi, quel sogno si è trasformato in un progetto concreto, pronto a mettersi alla prova.

