Mentre si parla continuamente della situazione della gestione degli impianti cittadini, c’è una novità che riguarda una vasca molto al di fuori delle consuete latitudini. La Nc Civitavecchia gestirà la piscina comunale di Tuscania, che era rimasta chiusa nelle scorse settimane dopo il termine della precedente gestione e che ha poi visto la conclusione del nuovo affidamento avvenuta a fine settembre.

Proprio per questo motivo è stata organizzata una cerimonia di presentazione, alla quale hanno partecipato anche il presidente Marco Pagliarini e la dirigente Fabiana Attig, i quali hanno spiegato come l’idea sia quella di formare una realtà dal nome Aquatix Tuscania, con la volontà di promuovere lo sport agonistico. Aquatix è il nome della società nata qualche mese fa e che è riconducibile a importanti personalità appartenenti alla Nc. Quindi dopo la Nautilus, che ha tessuto speciali rapporti con Tarquinia e soprattutto Viterbo, un’altra realtà cittadina guarda verso Nord, in un territorio dove la pallanuoto ha storicamente attecchito sempre poco.

