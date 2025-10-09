La Csl Soccer comunica che nella nuova stagione prenderà parte, oltre che nel campionato di Seconda Categoria guidata dal Mister Tommaso Valente, nel Campionato Juniores Provinciale allenata dal Mister Mario Giordano, anche nel campionato di calcio a 5 di Serie D Provinciale.

«Questa iscrizione – affermano dal club rossoblù – è arrivata a ridosso della scadenza prevista dalla FIGC, in virtù del fatto che il Presidente Marco La Camera ha avuto un’ idea improvvisa dal fatto che da questa stagione la Società occupa spazi campo di Calcio a 5 presso il Parco Uliveto, di Via Morandi. Dopo qualche voce diventata poi insistente, soltanto lunedì con l’uscita dei Calendari si è appreso che la CSL Soccer 21 8.0 prenderà via al Campionato descritto giocando la partita in casa il giorno 10 ottobre alle ore 21.00.

Il Presidente Marco La Camera ha avuto un incontro con la Mister esperta del settore Raffaella Termini, la quale avrà il compito della guida tecnica come Direttrice e Consulente quindi insieme ad altri Mister, collaboratori e giocatori della Società metterà in piedi una squadra per partecipare al Campionato di Calcio a 5, il tutto nelle prossime ore. La Società è consapevole del forte ritardo quindi senza pressioni ma con tanta fretta rimane fin da subito fiduciosa nell’operato di Raffaella Termini la quale dall’alto dei suoi impegni lavorativi ma con la sua esperienza darà certamente un contributo più che positivo. Appuntamento per domani alle 21».

