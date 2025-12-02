Il Quartiere Campo dell’Oro ha ricevuto nei giorni scorsi un importante riconoscimento istituzionale: nella sede della LND Lazio, il presidente del club, Antonello Quagliata, ha ritirato la Coppa destinata alle società vincitrici dei campionati regionali, premio relativo al successo ottenuto nella scorsa stagione in Seconda Categoria.

Il trofeo rappresenta la certificazione del percorso che ha portato la squadra alla promozione, frutto del lavoro svolto da tutto il gruppo, guidato allora dall’allenatore Fabio Secondino e composto da un organico che ha saputo mantenere costanza di rendimento per tutto l’arco del torneo. Il presidente Quagliata ringrazia anche gli sponsor, senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere questo traguardo.

Il riconoscimento arriva in un momento particolarmente positivo per il club: l’attuale formazione, ora impegnata in Prima Categoria, occupa infatti il primo posto in classifica e sta confermando le proprie ambizioni anche nella nuova stagione. La consegna della Coppa chiude idealmente un capitolo vincente e rafforza le basi di un progetto che punta a consolidarsi ulteriormente.

