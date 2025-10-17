Prende il via oggi e si concluderà domani, il Trofeo delle Regioni Enduro-Minienduro Uisp.L'evento è dla manifestazione più importante dell'anno, con oltre 200 piloti da tutta Italia.La vera novità è la suggestiva location del punto nevralgico della manifestazione, Lungomare Guglielmo Marconi, dove sarà allestito il paddock enduro, offrendo a piloti e visitatori un panorama mozzafiato sul mare, rendendo l'esperienza unica nel suo genere. Le gare e le prove speciali si estenderanno nelle aree fuoristrada dei comuni limitrofi di Tolfa e Allumiere.

Il weekend sarà denso di appuntamenti, oltre alle gare che vedranno i piloti impegnati nel prologo di oggi e nella gara principale di domenica, sono previsti eventi collaterali e manifestazioni dimostrative legate al mondo dei motori, a due e quattro ruote, garantendo intrattenimento per tutti.

L'organizzazione ha dato il via formale all'evento con la diffusione di una locandina innovativa dotata di un QR Code. Scannerizzando il codice, si accede a una pagina web in continuo aggiornamento con tutti i dettagli essenziali.

Il sindaco Pietro Tidei, sottolinea l'impatto positivo dell'evento. «Siamo onorati di accogliere il Trofeo delle Regioni Enduro, un evento che proietta la nostra città al centro della scena sportiva nazionale. Il connubio tra lo spettacolo dell'enduro e la bellezza del nostro lungomare è una formula vincente che ci distingue. Sarà un'occasione straordinaria per i piloti e per tutti i nostri visitatori, che avranno modo di apprezzare le eccellenze del nostro territorio. Invito tutti a partecipare numerosi, consapevoli che questa manifestazione porterà un indotto turistico significativo per l'intera comunità».

Marina Ferullo, assessore allo sport: «La macchina organizzativa lavora da settimane per garantire la massima riuscita di questa grande festa dello sport.L'allestimento sul Lungomare Marconi e l'utilizzo di una comunicazione all'avanguardia tramite QR Code dimostrano la cura del dettaglio e l'ambizione di offrire un evento moderno e indimenticabile. Ma al di là della singola manifestazione, la presenza di una disciplina così spettacolare come l'enduro, che si aggiunge a competizioni di nuoto, vela, basket, atletica e rugby, dimostra chiaramente che la nostra città è sempre più conforme all'obiettivo che ci siamo prefissati, diventare una vera Città dello Sport».

