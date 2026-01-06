Due trasferte di fila per il Ladispoli. Domani con l’Urbetevere (ore 14.30), ultima in classifica, nel turno infrasettimanale e ultima giornata del girone d’andata. Domenica poi ancora a nella Capitale contro il Grifone Calcio per la prima di ritorno. I rossoblu intanto dovranno pensare al fanalino di coda senza però sottovalutare gli avversari.

Gli uomini di mister Mastrodonato non possono permettersi passi falsi, specie con una squadra che è in netta difficoltà. Possibile qualche variazione in formazione rispetto a domenica scorsa nel pari con Olimpus. Barilaro è ancora in infermeria, Rodio deve smaltire una forte influenza e ci sono ancora dubbi sulla permanenza di Pelizzi assente ormai da 4 turni. Potrebbero avere spazio Tamburrini in difesa e Cecchinelli a centrocampo.

Come detto, i ladispolani domenica prossima inizieranno il ritorno ancora in trasferta sfidando il Grifone che ha un punto in più in classifica. Dopo questi 180 minuti potrebbe delinearsi il futuro di una squadra che a disposizione ha anche la Coppa Lazio. I quarti di finale si disputeranno tra più di un mese e se in campionato le cose non dovessero migliorare, questa competizione potrebbe diventare un obiettivo vitale per sognare il salto di categoria.

@RIPRODUZIONE RISERVATA