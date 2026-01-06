Il Civitavecchia Rugby dice addio a Rolando La Rosa. L’ex consigliere comunale si è spento all’età di 76 anni. A piangerlo è appunto anche la società biancorossa visto che La Rosa è sempre stato molto vicino alla famiglia del rugby prima da giocatore, poi da dirigente e infine anche come presidente alla fine degli anni ’70. Il presidente Andrea D’Angelo e tutta la grande famiglia del Crc esprimono cordoglio per la scomparsa di La Rosa. Condoglianze da tutto il mondo biancorosso alla sua famiglia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA