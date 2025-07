L’esposto presentato in merito alle criticità per gli impianti sportivi comunali continua a tenere banco in città. Ora ad intervenire è proprio la società che lo ha presentato, ovvero la Nc Civitavecchia di pallanuoto e nuoto artistico.

«Il nostro esposto vuole andare a vantaggio delle altre società sportive che gestiscono impianti comunali – spiega il presidente della Nc, Marco Pagliarini – anche se purtroppo non c’è stato tutto questo interesse da altre associazioni riguardo questo problema. Il comportamento del Comune è stato mirato. Leggere che Palazzo del Pincio avrebbe chiesto, come avvenuto qualche settimana fa, una rendicontazione sullo stato degli impianti, cosa già fatta nel 2024, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Abbiamo capito in quel momento che c’è una certa volontà di coprire determinate problematiche. Ricordo che gestire una piscina non è come un campo da calcio o una qualsiasi altra struttura, quando gli altri spengono la luce hanno terminato, per noi invece il consumo continua. Infatti lo dimostra il fatto che a livello nazionale sono stati programmati dei fondi solamente per le piscine. Non abbiamo intenzione di colpire nessun’altra associazione sportiva, ma solo evidenziare che ci sono delle disparità. A noi non è stata concessa la proroga per la gestione e poi se andiamo a controllare la situazione, forse andavano tolti a tutti i tre anni.

Al momento stiamo svolgendo la nostra attività alle piscine Morgan e Centumcellae, che hanno capito le problematiche. Il nostro staff sta facendo i miracoli. Per il futuro vedremo, ma anche gli altri anni abbiamo dovuto ritardare la partenza delle attività. Prima di pensare ai bandi, probabilmente il Comune dovrebbe pensare ad accelerare gli interventi di manutenzione, sia per il PalaGalli, che per la piscina di via Maratona, così da poter ripartire rapidamente».

«L’esposto che è stato presentato – afferma la dirigente del club rossoceleste Fabiana Attig – non è stato fatto per fare un dispetto a qualcuno. Non abbiamo fatto un esposto nei confronti di nessuna associazione sportiva. Ci siamo rivolti al Comune per come gestisce e mantiene i suoi impianti, nello spirito della trasparenza, della legalità e soprattutto sulla sicurezza e sulla salute dei frequentatori degli impianti.

Se da una parte si pretende correttezza, onestà e precisione, anche chi è proprietario degli immobili, deve dare altrettante risposte. Gli atleti, i genitori, gli utenti, gli operatori sportivi devono essere nelle condizioni di poter usufruire di proprietà comunali che siano agibili. Sappiamo già che ci sono state delle problematiche di questo tipo, come al PalaSport Insolera-Tamagnini, con polemiche sulla questione agibilità. Ma l’ufficio Sport del Comune che è a conoscenza di tutto ciò, ha fatto finta di niente.

Secondo me c’è l’intenzione dell’amministrazione comunale di colpirci, come si è visto dalla mancata proroga triennale per l’emergenza Covid. Tutti gli impianti sportivi ne hanno beneficiato, solo al PalaGalli non è stata concessa l’opportunità. Ci avrebbe dovuto pensarci il Comune, cosa che non ha fatto nonostante le nostre reiterate richieste. La bozza del regolamento degli impianti presentata al consiglio comunale, in realtà, era una volontà politica di gestire e di amministrare le gare, con distinzioni tra le varie strutture che non seguono la legge. E non è giusto che una società che prende la gestione di un impianto non può sobbarcarsi la manutenzioni straordinarie, perché non è il proprietario dell’immobile».

