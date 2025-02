Le Finali Regionali del Campionato Opes Invernale, ospitate ad Allumiere e Tolfa, si sono concluse con un secondo posto per l'ASD Civitavecchia Volley nelle categorie U13, U14 e U16 Femminile guidate le prime due da coach Giancarlo De Gennaro e dai dirigenti Fabrizio Manfredi e Paolo Lombardia, mentre l'U16 è guidata da coach Veronica Guidozzi e dal dirigente Gianfranco Cesarini.

Dopo aver disputato un ottimo campionato ed essersi classificate per la finale per il titolo di categoria, le rosso nere hanno preso parte alle finali portando a casa una medaglia d'argento non di minor valore rispetto a quella d'oro, in quanto le tre squadre hanno partecipato in U13 e U14 sotto età di un anno con coach De Gennaro, mentre il gruppo di coach Guidozzi ha dimostrato in campo una crescita di altissimo livello rispetto all'inizio della stagione.

Le tre squadre prenderanno parte anche al Campionato Regionale Opes Primaverile dove avranno l'opportunità di scendere in campo e confrontarsi con nuove sfide. Tanta la soddisfazione in casa Civitavecchia Volley per questo risultato che premia le squadre e la società stessa per l'impegno che tecnici, dirigenti, atleti e famiglie dedicano alla partecipazione ai campionati proposti per disputare più gare possibili, la cui quantità insieme alla qualità permettono al singolo atleta di crescere e migliorare, in prospettiva di creare un movimento in futuro sempre dinamico e che possa dare lustro alla pallavolo cittadina giocando campionati di livello, come la CF Comal che quest'anno con un percorso incredibile si conferma in testa alla classifica con 14 vittorie consecutive.

