Partenza perfetta per la Nazionale universitaria alle Universiadi, in corso di svolgimento a Duisburg, in Germania. La squadra dove è presente il santamarinellese Stefano Ballarini è sicura di essere in un’ottima posizione per la seconda fase, dopo aver superato brillantemente la prima, con gli azzurri che hanno fatto rispettare i pronostici.

Nelle due gare del gironcino la formazione del ct Mario Fiorillo ha sconfitto per 28-2 il Cile e per 37-6 la Corea del Sud. Chiaramente l’Italia partiva chiaramente con il ruolo di favorita e non ha avuto problemi ad imporre il suo ritmo. Contro i sudamericani Ballarini ha segnato tre reti ed è stato eletto mvp della partita. Con gli asiatici il centroboa dell’Olympic Roma ha fatto ancora meglio, andando a segno per sei volte.

Ora la Nazionale dovrà affrontare la Georgia, lunedì alle 16.15, forse la prima vera partita del torneo, visto che questa selezione ha sconfitto con distacchi enormi le stesse avversarie dell’Italia.

