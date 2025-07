L’Atletico Capranica si avvia all’inizio della prossima stagione. Concluso in linea di massima il mercato il direttore sportivo. Vittorio Giovanale fa il punto della situazione: «Mercato fatto nella maniera che volevamo. Dovevamo integrare lo zoccolo duro della passata stagione. Avevamo obiettivi precisi che sono stati centrati. Ora insieme al club stiamo cercando di allestire una juniores competitiva dove pescare 2006 e 2007 validi per la prima squadra. Sono arrivati anche dei 2008 molto interessanti». Per il direttore sono anche le prime settimane di confronto con il nuovo tecnico Nicola Salipante. Il giudizio è senza dubbio positivo: «Salipante è un allenatore di categoria che conosce tantissimi giocatori. Sono convinto che farà molto bene. Cercheremo di fare un campionato dignitoso e magari migliorare la classifica dello scorso anno. Non sarà facile perché tante squadre si stanno attrezzando».

