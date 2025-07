Vero e proprio specialista in “Promozioni”, compresa quelle storica del Tuscania Volley in A e quella del Sora in Superlega, ad occupare posto 2 anche per la prossima stagione sarà capitan Pierlorenzo Buzzelli, 35 primavere proprio domani, a proposito “auguri”, e a brevissimo, assieme a Cristiana, neo genitore. Iniziamo subito dalla cosa più importante, a quando il lieto evento? «Il parto è previsto ad ottobre, la nostra vita sta per cambiare e non vediamo l’ora di presentare a tutti la new entry».

Dopo aver ottenuto, per poi rinunciarvi, la promozione in A3 due anni fa e averla sfiorata all’ultimo match nella stagione scorsa è ovvio che si parte ancora una volta come favoriti. «Sì, probabilmente sì, anche se ogni stagione è a sé e come ha detto bene il nostro coach ci sono tante squadre che si sono rinforzate parecchio, forse stanche di vederci sempre festeggiare a fine stagione e nei match che contano».

Ancora non si conoscono i gironi ma si sa comunque che quello di B sta sempre più diventando un campionato competitivo con roster che sembrano aver poco hanno da invidiare a quelli della serie superiore. Quali sono le squadre che con il Tuscania potranno essere tra le protagoniste nei gironi che più ci possono interessare? «Nel girone laziale/campano sicuramente Genzano, Civita Castellana e Pomigliano sopra a tutte, ma anche Lazio, Anguillara, Virtus, Sora, stanno allestendo roster di tutto rispetto. Nel girone toscano so che Camaiore ha fatto un vero e proprio squadrone, seguito dalle “solite” Arno, Grosseto, Sesto Fiorentino, sempre sulla cresta dell’onda. Attendiamo i gironi e poi vedremo, dovremo farci trovare pronti a tante partite di altissimo livello».

L’ultima stagione ha visto in campo alcuni giovani prospetti del nostro vivaio con risultati più che soddisfacenti. Pensi che quest’anno si possa replicare, ovvero impiegarli con maggiore continuità? «Tutto sta a loro e su questo condivido pienamente con coach Victor che non “regala” mai nulla sul campo. Gioca sempre chi merita aldilà di cosa dica la carta d’identità. Certo che, per me che sono a Tuscania da quasi 12 anni, è una grandissima soddisfazione vedere che alcuni ex bimbi del minivolley ora sono miei compagni di squadra e sono in grado di fare la differenza in un campionato nazionale così difficile. Di questo va dato merito anche alla società che negli ultimi anni sul settore giovanile ha fatto veramente un bellissimo lavoro, investendo nuove risorse e migliorando l’offerta di anno in anno».

Per concludere, a quando l’inizio della preparazione? «Penso che come ogni anno inizieremo verso fine agosto/primi di settembre, sempre con una fase di pre-preparazione da fare in autonomia ad agosto in modo da farci trovare pronti per quando inizieremo tutti insieme».

