L’Asd Sorianese è lieta di ufficializzare lo staff tecnico del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2025/2026. Un progetto che prosegue con determinazione e visione sotto la direzione tecnica di Cristian Porta, direttore tecnico del Settore Giovanile. Una struttura solida, frutto di un lavoro attento e condiviso, pensata per accompagnare la crescita dei ragazzi all’interno di un contesto tecnico qualificato, in linea con i valori e le ambizioni del club rossoblu. Il club conferma diversi tecnici che, già nella scorsa stagione, hanno saputo distinguersi per professionalità, impegno e sintonia con la filosofia societaria.

L’ORGANIGRAMMA. Under 19 Mauro Valentini e Emanuele Buffetti; Under 18 Riccardo Giovannini e Achille Cianchi; Under 17 Massimiliano Giovannini; Under 16 Valter Calistri; Under 15 Enrico Mastrangeli; Under 14 Antonello Onori. A tracciare le linee guida del nuovo percorso è proprio Cristian Porta: «Stiamo costruendo un settore giovanile che possa coniugare qualità tecnica, identità e continuità. Abbiamo scelto profili preparati e motivati, capaci di trasmettere ai ragazzi non solo competenze calcistiche, ma anche valori educativi. L’obiettivo è crescere insieme, facendo sentire ogni atleta parte di un progetto condiviso».

Nei prossimi giorni saranno comunicate anche le date ufficiali delle prime convocazioni per ciascuna categoria. La stagione 2025/2026 è pronta a partire, con uno sguardo al futuro e i piedi ben saldi nel lavoro quotidiano.

