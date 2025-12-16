CIVITAVECCHIA – Un brindisi per scambiarsi gli auguri di Natale e, allo stesso tempo, per iniziare a programmare il futuro immediato di Forza Italia Civitavecchia. È questo lo spirito dell’incontro che si è svolto presso il Parco Spigarelli, alla presenza dei consiglieri regionali Simeoni e Capolei, del deputato Alessandro Battilocchio, dei membri del direttivo e di numerosi referenti locali.

"Un momento semplice ma concreto, utile a fare il punto sul lavoro svolto e sulle prospettive politiche della città. In questo contesto, continua a crescere il numero di adesioni nel partito: un segnale chiaro di vitalità e partecipazione che si percepisce giorno dopo giorno. Una crescita che è anche il frutto dell’attenzione costante che Regione e Parlamento stanno riservando a Civitavecchia, grazie al lavoro e alla presenza dei nostri referenti regionali e nazionali. Un impegno che rafforza Forza Italia sul territorio e che ci spinge a guardare con determinazione ai prossimi mesi" ha dichiarato il capogruppo in consiglio comunale Luca Grossi.

"Auguri sinceri alla nostra città per delle feste serene e condivise con i propri famigliari e amici" ha concluso il coordinatore Roberto D'Ottavio.

