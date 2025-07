CIVITAVECCHIA – Grande partecipazione ieri al congresso cittadino di Forza Italia Civitavecchia, che si è svolto in un clima di entusiasmo e rinnovato slancio politico. La sala gremita ha visto la presenza del sindaco, di esponenti dei partiti alleati del centrodestra, numerosi simpatizzanti e tanti volti nuovi, a testimonianza della vitalità e della voglia di rilancio del partito sul territorio.

Il nuovo direttivo, eletto nel corso del congresso, si distingue per la forte componente giovanile: età media 30 anni, significativa presenza femminile e diversi rappresentanti della società civile. Un segnale chiaro di apertura e rinnovamento, che punta su energia e competenze per radicare Forza Italia in una nuova stagione politica locale.

Tra i presenti anche il capogruppo di Forza Italia alla Regione Lazio, Giorgio Simeoni, e l’onorevole Alessandro Battilocchio, che hanno portato il loro saluto sottolineando il ruolo centrale di Civitavecchia nella visione politica del partito.

L’on. Alessandro Battilocchio ha rimarcato «la grande sinergia costruita da Forza Italia su Civitavecchia. Grazie a un emendamento a mia prima firma approvato dal Parlamento, oggi esiste un tavolo interministeriale ad hoc sulla città: un’attenzione specifica al nostro territorio, non affidata alla buona volontà del singolo politico, ma sancita da una norma di legge. Attualmente sono 28 i progetti presentati al MIMIT per il post Torre Valdaliga Nord, all’interno di un percorso condiviso che ha visto protagonisti Governo, Regione, Comune e parti sociali».

Il capogruppo regionale Giorgio Simeoni ha posto l'accento sul lavoro portato avanti a livello urbanistico: «La Regione Lazio ha approvato nuove norme che daranno grandi sbocchi al territorio, offrendo strumenti concreti per lo sviluppo e la rigenerazione urbana da cui anche Civitavecchia potrà trarre beneficio».

A guidare il nuovo e numeroso direttivo è stato eletto Roberto D’Ottavio, che ha dichiarato: «Dopo tanti anni avrei voluto fare un passo indietro, ma per il bene dell’unità del partito e della coalizione ho scelto di compiere un gesto di responsabilità, aprendo il coordinamento e il direttivo a tutti coloro che vogliono far crescere Forza Italia in città. Ringrazio i coordinatori provinciali e regionali, Battilocchio e Fazzone, per il costante supporto».

Accanto a lui, sei vicecoordinatori: Luca Palombi, Cinzia Napoli, Pamela Pierotti, Sandro Scotti, Massimo Boschini e Marco La Rosa.

Il capogruppo in consiglio comunale, Luca Grossi, ha sottolineato: «È stata dimostrata una grande maturità nel cercare l’unità interna e nell’aprirsi a nuove forze, come la lista civica di Paolo Poletti, che ha portato personalità importanti. Si aprono scenari significativi, con nuovi arrivi, che rilanciano il ruolo del partito azzurro nella coalizione di centrodestra e nella politica cittadina».

Presenti anche i consiglieri metropolitani Antonio Giammusso e Giancarlo Frascarelli. Giammusso ha evidenziato «la grande collaborazione già attiva in consiglio comunale con il consigliere azzurro Grossi», mentre Frascarelli ha ricordato «il forte legame personale e politico con Forza Italia, che resta per me una casa ricca di valori e persone con cui ho condiviso un lungo percorso». Ha portato il suo saluto anche il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene. Il coordinatore di Fratelli d’Italia, Paolo Iarlori, ha infine ribadito «l’importanza della compattezza del centrodestra, per non ripetere gli errori del passato e per costruire una coalizione credibile e stabile al servizio della città».

Tra i nomi di spicco della lista civica Poletti entrati nel direttivo azzurro figurano Ivano Iacomelli, Marco La Rosa e Stefano Palmieri. Presente nel direttivo anche la dirigente provinciale Deborah Zacchei.

«Il congresso ha sancito non solo la riorganizzazione del partito a livello locale, ma anche un messaggio politico chiaro – spiegano dal partito - Forza Italia c’è, è presente, ed è pronta a fare la sua parte con responsabilità, passione e spirito costruttivo. Una forza attraente, inclusiva e radicata nel territorio».