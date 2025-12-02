R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i t u a z i o n e s i è f a t t a m o l t o d i f f i c i l e p e r c h é s u l c a m p o P u t i n s t a a c q u i s e n d o d e i v a n t a g g i d o p o q u e s t i a n n i d i g u e r r a e v i d e n t e m e n t e a b b a s t a n z a c o n s i s t e n t i . C ' è u n t e o r e m a d i T r u m p d i a v v i a r e u n n e g o z i a t o r e d i p a c e e d i c h i u d e r e c o n u n a c c o r d o d i p a c e . H o l e t t o l a r i s o l u z i o n e d e l l a s c o r s a s e t t i m a n a c h e è s t a t a a p p r o v a t a d a p a r t e d e l l ' U n i o n e E u r o p e a d e l P a r l a m e n t o . N o n m i s e m b r a i n s o m m a c h e c i s i a t a n t a d i s p o n i b i l i t à a l n e g o z i a t o " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a D i M a r t e d ì s u L a 7 . " N o n c ' è d u b b i o c h e n o i d o b b i a m o d i f e n d e r e l e r a g i o n i d e l l ' U c r a i n a e d o b b i a m o c e r c a r e d i s o s t e n e r e l e g i u s t e r a g i o n i d e l p a e s e a g g r e d i t o c o n t r o i l p a e s e a g g r e s s o r e p e r ò s e n o i p r e s c i n d i a m o d a q u e l l o c h e è s u c c e s s o d a l f a t t o c h e c o m u n q u e c ' è u n a v i t t o r i a s u l c a m p o s a r à m o l t o d i f f i c i l e c o n f r o n t a r s i " .