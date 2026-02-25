K h a r t u n , 2 5 f e b . ( A d n k r o n o s / D p a ) - A l m e n o 2 8 p e r s o n e s o n o m o r t e e 3 9 s o n o r i m a s t e f e r i t e i n s e g u i t o a u n a t t a c c o s f e r r a t o d a l l e f o r z e p a r a m i l i t a r i R a p i d S u p p o r t F o r c e s ( R S F ) c o n t r o l a l o c a l i t à d i M u s t a r i h a , t e r r i t o r i o c h i a v e c o n t r o l l a t o d a M u s a H i l a l , l e a d e r d i p r i m o p i a n o d e l l e m i l i z i e j a n y a u i d n e l l o S t a t o d e l D a r f u r s e t t e n t r i o n a l e . L o h a d e n u n c i a t o s u i s o c i a l n e t w o r k l a R e t e d e i M e d i c i d e l S u d a n , p r e c i s a n d o c h e t u t t e l e v i t t i m e s o n o “ c i v i l i ” e c h e t r a i 3 9 f e r i t i c i s o n o d i e c i d o n n e , a n c h e s e l e c i f r e p o t r e b b e r o a u m e n t a r e p o i c h é s i t r a t t a d i u n b i l a n c i o “ p r e l i m i n a r e ” . L ' o r g a n i z z a z i o n e h a c o n d a n n a t o “ e n e r g i c a m e n t e ” l ' a g g r e s s i o n e ‘ g e n e r a l i z z a t a ’ d e l l e R S F , a c c u s a t e d i a v e r “ s e m i n a t o i l t e r r o r e t r a i r e s i d e n t i ” i n u n a t t a c c o c h e h a a v u t o c o m e “ o b i e t t i v o l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e ” . “ C i ò h a p r o v o c a t o u n a g r a n d e o n d a t a d i s f o l l a m e n t i v e r s o i v i l l a g g i e g l i i n s e d i a m e n t i v i c i n i , i n c o n d i z i o n i u m a n i t a r i e g i à d i p e r s é d i s p e r a t e ” . L a R e t e d e i M e d i c i d e l S u d a n h a d e n u n c i a t o c h e q u e s t i a t t a c c h i s o n o “ u n v e r o e p r o p r i o c r i m i n e e u n a f l a g r a n t e v i o l a z i o n e d i t u t t e l e l e g g i u m a n i t a r i e e i n t e r n a z i o n a l i c h e p u n i s c o n o g l i a t t a c c h i c o n t r o i c i v i l i ” .