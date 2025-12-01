R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - D o p o l ’ a n n u n c i o d e i 3 0 B i g i n g a r a , è i n i z i a t a u f f i c i a l m e n t e l ’ a t t e s a p e r S a n r e m o 2 0 2 6 e g i à c i s i d o m a n d a : c h i s a r à i l v i n c i t o r e ? S e c o n d o g l i e s p e r t i S i s a l i l d u o f o r m a t o d a F e d e z e M a r c o M a s i n i è i n t e s t a a i f a v o r i t i , c o n q u o t a 4 , 5 0 . D o p o i l t e r z o p o s t o o t t e n u t o n e l l a s e r a t a d e i d u e t t i d e l l o s c o r s o a n n o , i d u e a r t i s t i t o r n a n o i n c o p p i a a S a n r e m o c o n g r a n d e d e t e r m i n a z i o n e , p r o n t i a c o m p e t e r e p e r i l t i t o l o . A l l e l o r o s p a l l e , i n s e g u e , o f f e r t o a 5 , 0 0 , T o m m a s o P a r a d i s o , a l l a s u a p r i m a p a r t e c i p a z i o n e a l F e s t i v a l . I l s u o c a r i s m a e u n a f a n b a s e s o l i d a l o c o l l o c a n o , i n f a t t i , t r a i p r i n c i p a l i c a n d i d a t i a l p o d i o . A t t e n z i o n e , p e r ò , a n c h e a d A r i s a e L u c h é , e n t r a m b i o f f e r t i a 9 , 0 0 . A r i s a , d u e v o l t e v i n c i t r i c e c o n “ S i n c e r i t à ” e c o n “ C o n t r o v e n t o ” , t o r n a s u l p a l c o c o n t a n d o s u l l a s u a p o t e n z a v o c a l e e s u l l a s u a f o r z a i n t e r p r e t a t i v a p e r p u n t a r e a u n n u o v o t r i o n f o . L u c h é , n o m e s t o r i c o d e l r a p i t a l i a n o , i n v e c e , p o t r e b b e c o n q u i s t a r e c r i t i c a e p u b b l i c o g r a z i e a u n o s t i l e p e r s o n a l e e a u n a c i f r a n a r r a t i v a a l t a m e n t e r i c o n o s c i b i l e . A s e g u i r e g r a n d i r i t o r n i : q u e l l o a t t e s i s s i m o d i M a l i k a A y a n e , E r m a l M e t a , D a r g e n D ’ A m i c o e L e v a n t e – t u t t i o f f e r t i a 1 2 , 0 0 ; S e r e n a B r a n c a l e è a 1 6 , 0 0 ) , M a r a S a t t e i a 2 0 , 0 0 ) m e n t r e F r a n c e s c o R e n g a e P a t t y P r a v o s o n o e n t r a m b i a 5 0 , 0 0 , c o n R a f a 6 6 , 0 0 . S i a f f i a n c a n o t a n t i s s i m i n u o v i v o l t i e s o r d i e n t i s u l p a l c o d e l l a k e r m e s s e , t r a c u i T r e d i c i P i e t r o , a 2 5 , 0 0 ; S a y f , N a y t – e n t r a m b i a 3 3 , 0 0 – e S a m u r a i J a y a 6 6 , 0 0 . A n c o r a u n a v o l t a S a n r e m o p r o m e t t e d i s t u p i r e c o n g r a n d i c o l p i d i s c e n a c h e p o t r e b b e r o r i b a l t a r e l a c l a s s i f i c a b e n p r i m a d e l l ’ a r r i v o a l l ’ A r i s t o n : o r a s i a t t e n d e d i c o n o s c e r e i t i t o l i d e i b r a n i i l 1 4 e l ’ a s c o l t o i n a n t e p r i m a d e l l a s t a m p a . D u e m o m e n t i c r u c i a l i s u l l a s t r a d a v e r s o S a n r e m o .