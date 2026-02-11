R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S o s t e n i a m o c o n t u t t e l e n o s t r e f o r z e l a c o m u n i t à s c o l a s t i c a d e l R i g h i c h e s t a f a c e n d o g r a n d i s a c r i f i c i p e r a n d a r e a v a n t i e n o n p u ò e s s e r e l a s c i a t a s o l a . G i o r g i a M e l o n i n o n p u ò c o n t i n u a r e a f a r e f i n t a d i n o n v e d e r e c h e q u e l l o c h e s t a s u c c e d e n d o m e t t e a r e p e n t a g l i o o g n i g i o r n o l a s i c u r e z z a e l a s e r e n i t à d i t u t t a l a c o m u n i t à s c o l a s t i c a " . L o d i c h i a r a n o i n u n a n o t a A n d r e a C a s u p r i m o f i r m a t a r i o d e l l ’ i n t e r r o g a z i o n e d e p o s i t a t a i n s i e m e a l l a R e s p o n s a b i l e S c u o l a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o I r e n e M a n z i e i d e p u t a t i P D B e r r u t o , B o l d r i n i , C i a n i , C u r t i , D e M a r i a , D i B i a s e , E v i , F a s s i n o , F e r r a r i , F o r a t t i n i , F o r n a r o , F u r f a r o , G h i o , G i a n a s s i , G i r e l l i , G r i b a u d o , G u e r r a , I a c o n o , L a i , L a u s , M a d i a , M a l a v a s i , M a r i n o , M o r a s s u t , O r f i n i , P a n d o l f o , P o r t a , P r e s t i p i n o , Q u a r t a p e l l e P r o c o p i o , R i c c i a r d i , R o g g i a n i , R o m e o , R o s s i , S a r r a c i n o , S c a r p a , S c o t t o , S e r r a c c h i a n i , S i m i a n i , S t e f a n a z z i , S t u m p o , T a b a c c i , V i g g i a n o . " L a n o s t r a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n e t u t t o i l P d c o n d a n n a s e m p r e , s e n z a d i s t i n g u o , o g n i f o r m a d i v i o l e n z a p o l i t i c a e c h i e d e c h e a n c h e l a P r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o p r e n d a p o s i z i o n e q u a n d o c h i l a c o m m e t t e s i d i c h i a r a f a s c i s t a , f i r m a c o n u n a s v a s t i c a e u s a l o s t e s s o s l o g a n ' l a s c u o l a è n o s t r a ' c h e s o l o p o c h e s e t t i m a n e f a a b b i a m o v i s t o s v e n t o l a r e a d A t r e j u . C o n l a n o s t r a i n t e r r o g a z i o n e c h i e d i a m o a l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i e s p r i m e r e f i n a l m e n t e l e p a r o l e d i c o n d a n n a e d i m e t t e r e i n c a m p o l e a z i o n i c o n c r e t e c h e f i n o a o g g i s o n o m a n c a t e p e r i m p e d i r e c h e e p i s o d i g r a v i e i n t o l l e r a b i l i c o m e q u e s t i p o s s a n o r i p e t e r s i . ”